Mercato - PSG : Voilà le plan du Real Madrid pour plomber Luis Campos

Inconnu du grand public en Europe, Endrick déchaine déjà les passions, à seulement 16 ans, du côté du Brésil. Le crack de Palmeiras affole tout le monde et les cadors du Vieux Continent sont à l’affût pour le recruter. Le PSG est déjà passé à l’offensive, mais la concurrence est au rendez-vous. Le Real Madrid cible également Endrick, ayant d’ailleurs un plan pour cela.

Au PSG, Luis Campos veut préparer l’avenir. Et pour cela, il regarde du côté de Palmeiras, ayant coché le nom d’Endrick. A 16 ans, il est la nouvelle coqueluche du football brésilienne, étant déjà annoncé comme le « nouveau Neymar ». De quoi intéresser les plus grands clubs européens et donc le PSG. D’ailleurs, le clan Endrick l’a révélé, le club de la capitale a déjà formulé une première offre. En vain pour le moment…

Le Real Madrid dans le coup

Le PSG recalé, cela laisse donc encore une chance pour les autres prétendants pour Endrick. C’est le cas du Real Madrid. A l’instar du FC Barcelone ou encore Chelsea, la Casa Blanca est aussi dans la course pour le crack de Palmeiras. Et à en croire les informations d’ OK Diario , le Real Madrid aurait son plan de vol pour accueillir Endrick.

Vinicius Jr, l’atout du Real Madrid

Du côté du Real Madrid, on compterait ainsi notamment sur Vinicius Jr pour convaincre Endrick de venir chez les Merengue. Comme l’explique le média ibérique, les deux Brésiliens partagent le même agent. De plus, le crack de Palmeiras voue une grande admiration pour le joueur du Real Madrid. Cette connexion pourrait alors peser dans la balance au moment de prendre une décision pour Endrick.