Mercato - PSG : Accord trouvé pour l’avenir de Mauro Icardi

Thibault Morlain

Indésirable au PSG, Mauro Icardi a dû se trouver un nouveau club. L’Argentin a fini par rebondir à Galatasaray, étant prêté sans option d’achat. Après des débuts compliqués, le buteur a fait forte impression avant le début de la Coupe du monde. Les questions ont alors commencé à se poser sur l’avenir d’Icardi qui pourrait bien continuer de s’écrire à Istanbul. Explications.

Au terme d’un long feuilleton et après avoir été annoncé un peu partout, Mauro Icardi a fini par rejoindre Galatasaray lors du dernier mercato estival. Un prêt sans option d’achat qui permet à l’Argentin de retrouver du temps de jeu. Et dernièrement, il a bien utilisé cette occasion. En effet, avec le club stambouliote, Icardi s’est mis en avant, inscrivant notamment 4 buts et délivrant 3 passes décisives.

Mercato : Voilà pourquoi Messi était mal en point au PSG https://t.co/qBNNB0N1nF pic.twitter.com/LzesI0TVy7 — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Un avenir… à Galatasaray

Face aux performances de Mauro Icardi, son avenir s’est retrouvé au centre des débats. Restera ou ne restera pas ? Alors que l’attaquant du PSG ne dispose pas d’option d’achat dans son prêt, dans des informations rapportées par Fotomac , il est expliqué que Galatasaray aurait discuté avec la direction parisienne trouvant alors un accord pour l’extension d’un an du prêt d’Icardi, à condition toutefois qu’il ne comporte bien dans les semaines à venir.

La porte était déjà ouverte pour Icardi