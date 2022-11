PSG : Rupture, divorce... Ça repart de plus belle entre Mauro Icardi et Wanda Nara

Amadou Diawara

Après avoir annoncé leur divorce il y a plusieurs semaines, Mauro Icardi et Wanda Nara semblent avoir beaucoup de mal à se séparer définitivement. En effet, le buteur du PSG - actuellement prêté à Galatasaray - a partagé de nouveaux clichés de Wanda Nara et lui, où ils posent devant un miroir en maillot de bain dans une chambre d'hôtel des Maldives.

Il y a plusieurs semaines, Wanda Nara a fait une sortie qui a eu l'effet d'une bombe. En effet, la femme et agent de Mauro Icardi (35 ans) a annoncé sa séparation avec le buteur du PSG, qui est actuellement prêté à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison.

Mauro Icardi et Wanda Nara s'affichent aux Maldives

Toutefois, Mauro Icardi et Wanda Nara ne semblent pas du tout être prêts à se quitter définitivement. En effet, le couple s'est affiché dernièrement sur Instagram , plus complice que jamais. Plus précisément, Mauro Icardi a partagé un cliché de Wanda Nara et lui alors qu'ils étaient tous les deux aux Maldives. Une photo où il affiche son amour inconditionnel pour sa compagne : « Elle n'était pas la femme de ma vie, elle était ma vie incarnée en femme. Les histoires de Disney ont également des secondes parties. Je t’aime Wanda » . Et il semblerait que cette escapade idyllique ne soit pas terminée.

«Quelques jours au Paradis»