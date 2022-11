PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Galtier interpelle ses stars

Arthur Montagne

Arrivé sur le banc du PSG en juillet dernier, Christophe Galtier a changé de dimension en récupérant un vestiaire garni de stars. Une sacrée évolution pour le natif de Marseille qui a du apprendre à gérer des joueurs de la dimension de Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé. L’entraîneur du PSG raconte cette évolution.

Après l'ASSE, le LOSC et l'OGC Nice, Christophe Galtier a découvert l'été dernier un nouveau monde. S'il est resté en France, le natif de Marseille a été choisi par le PSG pour diriger son équipe. Sur le plan tactique, Galtier a fait ses preuves par le passé, mais il n'a en revanche jamais été amené à gérer un vestiaire avec autant de stars. Et alors que pour le moment, tout se déroule bien, il explique la façon dont il gère Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé.

«C'est un privilège d'avoir ces trois joueurs»

« Tout d'abord, c'est un privilège d'avoir ces trois joueurs car ils peuvent faire la différence à tout moment. Il y a ce qui se passe en Ligue1 et ce qui se passe en Ligue des champions. Une fois que j'ai ces trois joueurs de classe mondiale à ma disposition, c'est à moi, et à moi seul, d'organiser l'équipe pour que nous puissions maintenir cette puissance offensive tout en ayant un bon équilibre défensif. Et puis il y aura l'histoire de chaque jeu. En fonction du résultat, il me reviendra de prendre des décisions, mais nous avons plus de chances de marquer des buts et de gagner avec ces trois joueurs fantastiques. Nous devrons tenir compte de leur forme, car nous jouerons contre le Bayern dans trois mois. Il y aura des scénarios pendant le match et ma responsabilité sera d'avoir l'équipe la plus compétitive sur le terrain », explique l'entraîneur du PSG à MARCA .

«Ils sont complémentaires mais différents»