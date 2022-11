PSG : Campos a changé sa carrière, le magnifique message de Galtier

Arthur Montagne

Dans la foulée de la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif du PSG, Christophe Galtier s'est vu offrir le poste d'entraîneur. Il faut dire que le deux hommes se connaissent parfaitement bien et surtout s'apprécient depuis leur collaboration fructueuse au LOSC. Et Galtier sait parfaitement ce qu'il doit au dirigeant portugais.

En décembre 2009, Christophe Galtier lance sa carrière d'entraîneur en récupérant le poste d'Alain Perrin, dont il était l'adjoint, sur le banc de l'ASSE. Fort de ses résultats sur le banc stéphanois, le natif de Marseille est recruté au LOSC en 2017 où Gérard Lopez démarre un nouveau projet. C'est ainsi que Christophe Galtier noue une relation de confiance avec Luis Campos, conseiller sportif des Dogues, ce qui débouchera sur un titre en Ligue 1 en 2021. Et l'été dernier, tout juste nommé pour prendre la succession de Leonardo, Luis Campos décide de confier le poste d'entraîneur du PSG à Christophe Galtier. Ce dernier sait d'ailleurs parfaitement que le dirigeant portugais a changé sa carrière d'entraîneur.

Campos a tout changé pour Galtier

« J'ai connu une grande évolution lorsque j'ai commencé à travailler avec Luis Campos - à Lille, avec qui il a été champion de Ligue 1. Les six premiers mois ont été très difficiles car l'équipe était en très mauvaise posture. Mais quand nous avons commencé la deuxième saison ensemble, la réflexion était d'avoir une grande stabilité défensive, mais aussi d'avoir un jeu d'attaque attractif qui était basé sur le fait de jouer vers l'avant, toujours vers l'avant. Je suis convaincu que mon passage à Lille, avec mes échanges constants avec Luis Campos et avec une nouvelle méthodologie de travail avec un staff international, m'a fait m'ouvrir beaucoup au niveau du jeu que nous devions jouer pour que, si mes joueurs et mes supporters apprécient notre équipe, elle soit aussi appréciée dans le championnat pour son jeu », lance l'entraîneur du PSG dans les colonnes de MARCA , avant de revenir sur l'appel de Luis Campos pour l'attirer au PSG.

«Nous partageons les mêmes valeurs»