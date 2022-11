PSG : Kylian Mbappé a retrouvé le sourire, Riolo sait pourquoi

La rédaction

Avec un but et une passe décisive lors de la victoire (4-1) contre l’Australie, Kylian Mbappé ne pouvait pas mieux débuter son Mondial. Le joueur de 23 ans endosse désormais un rôle de leader qui semble davantage lui convenir qu'au PSG.

S’il a porté le PSG la saison dernière, Kylian Mbappé n’est pas encore considéré comme le taulier indiscutable de son club. Alors qu’il a récemment remis en cause son positionnement au sein de la capitale, la manière dont il évolue en sélection semble davantage lui convenir.

« Un sourire qu’il n’a pas au PSG »

Très impliqué dans la victoire française contre l’Australie, Kylian Mbappé a été buteur et passeur décisif. Le Parisien a multiplié les courses et a constamment provoqué la défense, là où il brille le plus. Une performance qui a enchanté le natif de Bondy, comme souvent en Equipe de France : « Mbappé sourit beaucoup plus en équipe de France qu’au PSG (…) Mbappé a affiché un visage et une attitude avec un sourire qu’il n’a pas au PSG depuis le début de la saison », a d'ailleurs expliqué Daniel Riolo sur RMC Sport.

Équipe de France : Griezmann nage en plein bonheur avec la révolution de Deschamps https://t.co/ONrod0NWaY pic.twitter.com/WpHqji2YUl — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Un rôle différent en sélection

Auteur d’un très bon début de saison en club, Kylian Mbappé a toutefois émis des réserves sur son utilisation par Christophe Galtier. Si on lui demande parfois de jouer en pivot, cette tâche est confiée en bleu à Giroud ce qui permet à Mbappé d’exploiter toutes ses qualités offensives. Plus libre sur le terrain, il assume également son statut de leader en Equipe de France qu’il réclame tant en club depuis son arrivée au PSG.