PSG : Quand Mbappé se fait fracasser par ses anciens coéquipiers

Étincelant sur les terrains, Kylian Mbappé a aussi le don d’agacer certains de ses anciens coéquipiers au PSG. Il y a quelques semaines, c’est Leandro Paredes qui avait lâché une déclaration sur sa relation très froide avec Kylian Mbappé. Ce jeudi, Dani Alves a lui aussi pris en grippe l’attaquant parisien.

Malgré son statut de star au PSG, Kylian Mbappé ne fait pas toujours l’unanimité. Si ses coéquipiers préfèrent le complimenter sur son niveau exceptionnel, ce n’est pas forcément le cas pour les anciens du PSG. Leandro Paredes peut en témoigner. Après avoir joué aux côtés de Kylian Mbappé, le milieu de terrain argentin a décidé de prendre la direction de la Juventus. Et il n’a pas épargné l’attaquant de l’équipe de France.

Paredes se paye Mbappé

« Ce n'est pas à moi de parler de lui. J’avais une relation avec ceux avec qui j'avais une relation, mais ceux avec qui je n'avais pas de relation, je ne peux pas vous en parler », avait lâché l’ancien joueur du PSG au sujet de Kylian Mbappé. Des propos assez froids qui témoignent de la relation qu’avait Leandro Paredes avec le numéro 7 du PSG. Et l’international argentin n’est pas seul puisque Dani Alves a lui aussi parlé de Kylian Mbappé.

Dani Alves en remet une couche