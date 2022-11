PSG : Al-Khelaïfi reçoit un coup de pression pour le Stade de France

Arthur Montagne

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a annonce que « Paris mérite un meilleur stade », l'option d'un départ du Parc des Princes prend de l'ampleur. Pour accueillir le PSG, le rachat du Stade de France a notamment été évoqué, mais Pierre Rabadan, adjoint en charge du sport à la Mairie de Paris, rappelle que « le PSG et le Parc des Princes sont liés depuis toujours. »

Pour Bloomberg , Nasser Al-Khelaïfi a lâché une petite bombe en annonçant que « Paris mérite un meilleur stade. Ma première option est que nous ne déménagions pas. Mais la ville de Paris nous pousse à le faire. Nous avons dépensé 85 millions d’euros pour moderniser le Parc, mais ce n’est pas notre stade ». Ainsi, le PSG pourrait quitter le Parc des Princes. Et l'une des options pour le club de la capitale serait le rachat du Stade de France que le gouvernement cherchera à vendre.

Le PSG pense au rachat du Stade de France

Néanmoins, le gouvernement cherche un repreneur expert dans le sport et la culture afin de continuer à accueillir l’équipe de France de football, de rugby et différents événements culturels comme des concerts. Comme l'explique un proche du dossier dans les colonnes du Parisien , cela ne correspond donc pas totalement au PSG : « L’État veut que dans 30 ans, le Stade de France soit toujours moderne et attractif. À date, rien n’est arbitré entre vendre ou relancer une concession mais le PSG n’est pas trop la cible ».

«L’Etat cherche des solutions pour la future exploitation du Stade de France»