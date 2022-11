Mercato - PSG : Révélations sur le transfert de Mauro Icardi

Pierrick Levallet

Avant la Coupe du monde, Mauro Icardi semblait retrouver sa forme d'antan avec Galatasaray. Prêté par le PSG, l'Argentin se montre enfin à son avantage en Turquie. S'il continue dans ce sens, le club stambouliote pourrait réfléchir à un transfert définitif en fin de saison. Et le joueur de 29 ans pourrait se laisser tenter notamment grâce à un détail important.

En plein calvaire au PSG, Mauro Icardi a profité du mercato estival pour aller se relancer ailleurs. L’Argentin a été prêté à Galatasaray sans option d’achat. Et avant la Coupe du monde, l’attaquant de 29 ans semblait enfin revivre, notamment depuis son divorce avec Wanda Nara. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 6 rencontres, Mauro Icardi a l’air de nouveau en pleine forme. De quoi convaincre Galatasaray de le recruter définitivement à l’issue de la saison ?

Mercato - PSG : L'avenir d'Icardi totalement relancé par... Memphis Depay ? https://t.co/yQn1ZiOPiH pic.twitter.com/8yTFPJD8j5 — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

«Galatasaray pourrait potentiellement répondre aux exigences salariales d'Icardi»

En tout cas, le journaliste Sinan Yilmaz explique à CulturePSG que cela pourrait être une hypothèse s’il n’y a aucune indemnité de transfert à verser au PSG : « Un transfert définitif à Galatasaray pour Icardi ? Les clubs turcs sont très réticents à payer des indemnités de transfert élevées, mais ils sont très généreux en matière de salaires. Cela a contribué à faire de la Süper Lig l’un des championnats d’Europe parmi les plus vieux en terme de moyenne d’âge. Si aucune indemnité de transfert ne doit être versée au PSG, Galatasaray pourrait potentiellement répondre aux exigences salariales d'Icardi. Les clubs de Chine, des Etats-Unis et du Qatar pourraient certainement offrir des salaires plus élevés que Galatasaray. Cependant, la perspective de jouer au football européen pourrait faire pencher la décision d'Icardi en faveur de Gala. »

Un avenir à long terme en Turquie envisagé par Icardi ?