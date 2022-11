Transferts - PSG : Après Paredes, nouveau coup dur pour le mercato de Campos ?

Thomas Bourseau

Comme Leandro Paredes dont l’avenir à la Juventus semble s’écrire en pointillés, Abdou Diallo serait lui aussi susceptible d’effectuer son retour au PSG l’été prochain au grand dam de Luis Campos. Explications.

Abdou Diallo a été l’une des nombreuses opérations bouclées par Luis Campos à la dernière intersaison. Membre du loft mis en place par le conseiller football du PSG, Diallo a été prêté avec option d’achat au RB Leipzig. Un choix que l’international sénégalais justifiait dernièrement.

« Le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge »

« Après trois ans au PSG, le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge. J’avais besoin d’un nouvel élan avec un temps de jeu plus régulier. Quand tu n’as pas ça, mine de rien, c’est compliqué de performer sur le long terme, d’autant que cette Coupe du monde me tient énormément à coeur. Et puis il y a l’âge aussi, j’ai 26 ans, je vais rentrer dans mes meilleures années et je n’ai pas envie de les gâcher ». Voici le témoignage qu’Abdou Diallo tenait dernièrement à So Foot à l’occasion d’un entretien avec le magazine.

Pas de discussions pour Abdou Diallo et l’activation de son option d’achat de 20M€