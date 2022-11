Mercato - OM : Longoria sur le point de réaliser une très mauvaise affaire ?

Arthur Montagne

Alors que l’OM semble s’intéresser à Rick Karsdorp, Pablo Longoria se voit déconseiller de recruter le latéral droit néerlandais dont la valeur reste importante malgré sa situation catastrophique à l’AS Roma où José Mourinho l’avait ouvertement critiqué.

Bien décidé à se renforcer cet hiver, l'OM a déjà plusieurs pistes sur le mercato, notamment pour compenser le départ de Gerson, et la blessure d'Amine Harit. Mais ce n'est pas pas tout puisque le nom de Rick Karsdorp circule avec insistance. Mais le journaliste Nicolas Filhol n'est pas convaincu.

Karsdorp, un mauvais plan ?

« Rick Karsdorp, c’est un joueur que la Roma a payé cher. Il avait une énorme réputation à Feyenoord, il cartonnait mais ça a été un peu compliqué, il a été prêté. Il a des bonnes qualités offensives, il va vite, il est hyper puissant mais il a un gros défaut : mentalement il a l’air hyper léger. Il ne supporte pas la concurrence » , assure-t-il à Football Club de Marseille avant de poursuivre.

«Je ne suis pas sûr que l’OM se positionne sur ce genre de joueur»