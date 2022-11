Mercato - OM : Une offre arrive pour ce transfert de Longoria

Amadou Diawara

En froid avec José Mourinho, Rick Karsdorp devrait quitter l'AS Rome dès le mercato hivernal. Alertés par la situation de l'arrière droit néerlandais, l'OM, l'OL et la Juventus seraient en embuscade. De surcroit, l'Inter serait également dans le coup et devrait même formuler une offre avant le mois de janvier.

Alors qu'il n'arriverait plus à s'entendre avec José Mourinho, Rick Karsdorp devrait claquer la porte de l'AS Rome lors du prochain mercato hivernal. Une information qui n'aurait pas échappée à Pablo Longoria. En effet, le président de l'OM verrait d'un très bon oeil l'idée de boucler le transfert de Rick Karsdorp au mois de janvier. Toutefois, Pablo Longoria serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

L'OL et la Juventus défient l'OM pour Rick Karsdorp

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'AS Rome, Rick Karsdorp serait suivi de près par l'OM, mais également par l'OL et la Juventus. Et pour ne pas arranger les affaires du club phocéen, un autre cador européen en pincerait pour l'arrière droit de 27 ans : l'Inter.

L'Inter entre dans la course et se prépare à frapper