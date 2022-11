Mercato - OM : McCourt, rachat… La vérité éclate sur la vente du club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs se font nombreuses au sujet du départ de Frank McCourt. Et elles se sont intensifiées après l'annonce de l'accord entre l'OM et le groupe CMA CGM. Certains journalistes annoncent que ce partenariat pourrait être un premier pas vers une vente du club. Mais une source proche du dossier a tenu à mettre les choses au clair.

Pour certains journalistes, il se trame des choses en coulisses. Daniel Riolo et Thibaud Vézirian ont évoqué, ces deniers jours, un possible départ de Frank McCourt. Propriétaire de l'OM depuis 2016, l'Américain préparerait son départ selon eux. Et l'accord conclu avec le groupe CMA CGM corroborerait leurs propos.

Pour CMA CGM, il s'agit d'un « partenariat stratégique »

Nouveau partenaire de l'OM, Rodolphe Saadé avait lâché sa vérité au micro de France Inter . « Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens. Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit » avait déclaré le PDG du groupe CMA CGM.

« Il n’est pas question de rachat du club »