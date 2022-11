Mercato - OM : Tudor déclenche une polémique, un départ attendu ?

Thibault Morlain

Depuis son arrivée sur le banc de l’OM, Igor Tudor n’hésite pas à faire des choix forts pour son équipe. Dimitri Payet et Gerson peuvent d’ailleurs en témoigner. C’est aussi le cas pour Cengiz Ünder, dont le temps de jeu est compté. Une gestion qu’on ne comprend pas vraiment du côté de la Turquie. Au point de pousser Ünder à quitter l’OM ?

Suite au changement d’entraîneur à l’OM, les cartes ont été rebattues et il y a eu de gros perdants. Bien évidemment, les regards se sont principalement tournés vers Dimitri Payet et Gerson, mais Cengiz Ünder a lui aussi fait les frais de l’arrivée d’Igor Tudor. A 25 ans, le Turc a moins joué que la saison dernière, n’étant pas un titulaire indiscutable aux yeux de l’entraîneur de l’OM.

« Ici, on ne comprend pas pourquoi il est remplaçant à l’OM »

Spécialiste du football turc, Atakan Anil s’est confié au Phocéen sur le cas de Cengiz Ünder. Et comme il l’a expliqué, en Turquie, la situation du joueur de l’OM suscite l’incompréhension : « Ici, on ne comprend pas pourquoi il est remplaçant à l'OM, parce qu'il est vraiment au top de son art avec l'équipe nationale. Il est largement le meilleur joueur de la sélection avec Hakan Çalhanoğlu, et quand on voit les matches de l'OM, on se dit qu'il aurait largement sa place. De plus, on a vu lors des derniers matches qu'il faisait la différence quand il entre en jeu. C'est dommage que Tudor s'en prive, d'autant qu'il n'a pas beaucoup mieux ».

« Ses performances avec la sélection ne passent pas inaperçues »