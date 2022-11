Mercato - OM : L'annonce fracassante du clan Gerson pour son transfert

Thibault Morlain

Grand perdant de l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, Gerson n'était plus vraiment en odeur de sainteté sur la Canebière. Alors qu'un possible transfert était annoncé pour le mercato hivernal de janvier, cela s'est précisé dernièrement avec un retour à Flamengo. Et voilà que l'opération serait aujourd'hui bouclée et ce n'est autre que le clan Gerson qui l'annonce.

Chouchou de Jorge Sampaoli à l'OM, Gerson a tout perdu suite à l'arrivée d'Igor Tudor. Relégué sur le banc de touche, le Brésilien a mal digéré son statut de remplaçant. De quoi alors ouvrir la porte à un transfert pour le mois de janvier. Tout s'est dernièrement accéléré ces derniers jours avec des négociations lancées entre Pablo Longoria et Flamengo, l'ancien club de Gerson.

C'est fait pour Gerson ?

Ça discutait donc entre l'OM et Flamengo pour Gerson, mais aux dernières nouvelles, un acocrd semblait difficile à trouver. Mais voilà que ce problème serait désormais réglé. En effet, à l'occasion d'un entretien avec le journaliste brésilien, Julio Miguel Neto, Marcao, père et agent de Gerson, a lâché une énorme annonce. Il a ainsi tout simplement annoncé le retour du Brésilien à Flamengo. On attend donc maintenant l'officialisation.

Le contrat révélé

Gerson va ainsi de nouveau s'engager avec Flamengo et Julio Miguel Neto en avait d'ailleurs dit plus sur le contrat que le futur ex-joueur de l'OM s'apprêterait à signer avec le club carioca. Il serait ainsi question d'un bail de 5 ans avec à la clé un salaire de 180 000€ par mois pour Gerson.