Mercato - PSG : Quand José Mourinho débloque un transfert au PSG

Axel Cornic

Très proches, Luis Campos et José Mourinho ont souvent travaillé ensemble par le passé. Leurs routes semblent s’être à nouveau croisées lors du dernier mercato estival, puisque celui qui dirige désormais l’AS Roma a rendu un grand service au Paris Saint-Germain.

Victime du grand ménage impulsé par le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos en fin de saison dernière, Georginio Wijnaldum a quitté le PSG. Arrivé seulement un an auparavant, le Néerlandais a été prêté à l’AS Roma, où il n’a toutefois pas beaucoup joué à cause d’une fracture du tibia.

Mercato - PSG : Neymar pourrait coûter au Qatar une piste chaude https://t.co/nyfSX6lyT2 pic.twitter.com/7sNxZVJRaN — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

L’appel de Mourinho a tout changé

Ce samedi, TMW nous apprend que son prêt n’aurait pas pu se faire sans José Mourinho. Ce dernier aurait en effet appelé Wijnaldum pour le convaincre de venir à l’AS Roma, alors que cette destination ne semblait à priori pas le convaincre.

Wijnaldum va devoir convaincre la Roma

Reste à savoir si cette opération sera un succès. En effet, plusieurs médias ont laissé entendre que la Roma ne serait pas décidée encore à lever l’option d’achat de Wijnaldum, qui serait fixée à près de 8M€. Au joueur d’inverser la tendance, avec un retour de blessure programmé pour fin janvier.