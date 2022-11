 Mercato - PSG : Grâce au Mondial, des retrouvailles entre Guardiola et Messi ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi se trouve à un moment charnière de sa fin de carrière. Alors que son contrat expirera en juin prochain au PSG, l’Argentin pourrait prendre la décision de rejoindre Pep Guardiola si jamais l’Albiceleste échouait au Mondial. Explications.

En l’espace de quatre saisons, de 2008 à 2012, Lionel Messi a connu un grand succès au FC Barcelone sous la houlette de Pep Guardiola. Grâce à Messi et à son ancienne équipe du Barça , le technicien espagnol a notamment mis les mains sur deux Ligues des champions en 2009 et en 2011. De quoi permettre à l’attaquant du PSG, arrivé en août 2021, de dernièrement s’enflammer sur sa collaboration avec Pep Guardiola.

Messi a fait l’éloge de Guardiola

Pour Movistar+, Lionel Messi a fait savoir le samedi 12 novembre dernier que Pep Guardiola était un entraîneur hors norme à ses yeux. « Pep est le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu. Tout ce qu'il planifiait finissait toujours par se produire. Il est spécial dans sa façon de voir les choses, de préparer les matchs et de communiquer. Avec le temps, on se rend compte que ce que nous avons construit au Barça était unique et éternel ».

Messi à City si l’Argentine manque le coche au Mondial ?