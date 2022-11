Mercato - PSG : Kylian Mbappé est poussé au transfert par Pochettino

Guillaume de Saint Sauveur

Ancien mentor de Kylian Mbappé sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a évoqué la situation de l’attaquant français qui est encore et toujours annoncé sur le départ. Et l’entraîneur argentin estime que Mbappé aurait tout intérêt à viser un transfert pour franchir un nouveau cap dans sa carrière…

Passé sur le banc du PSG entre janvier 2021 et juillet 2022, Mauricio Pochettino a donc eu l’occasion de diriger des grandes stars au sein du club de la capitale, comme Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos et bien sûr un certain Kylian Mbappé. L’entraîneur argentin a d’ailleurs vécu au plus près le grand feuilleton avec la prolongation in-extremis de l’attaquant français avec le PSG en mai dernier, avant d’être limogé par la suite pour être remplacé par Christophe Galtier. Et Pochettino a d’ailleurs un avis bien tranché sur l’avenir de Mbappé au PSG.

Mercato : Après le PSG, Pochettino annonce la couleur https://t.co/u2nP6xnIZF pic.twitter.com/KL2AXAKzCi — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

« Mbappé devra réfléchir à l’opportunité d’aller jouer au plus haut niveau »

Interrogé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Mauricio Pochettino a d’ailleurs indiqué que Mbappé devrait, à terme, envisager de quitter le PSG : « Il peut être un leader parce que tout le monde le voit comme le meilleur attaquant du monde, mais aujourd'hui le Ballon d'Or est gagné par Benzema, qui est français comme lui. L'évolution de Mbappé passe par la sortie de sa zone de confort. Rester à Paris peut être positif pour le PSG et ses fans, mais à l'avenir, Kylian devra bien réfléchir à l'opportunité d'aller jouer au plus haut niveau, de se battre pour le Ballon d'Or », explique l’ancien entraîneur parisien.

Real Madrid, Liverpool… Les options de Mbappé

Comme le10sport.com vous l’a d’ailleurs révélé en exclusivité, il existe cette saison un différend d’ordre financier entre Mbappé et la direction du PSG qui provoque de vives tensions en interne, et pourrait même à terme pousser l’attaquant français vers la sortie. Dans cette optique, le Real Madrid est toujours évoqué comme un point de chute plausible pour le numéro 7 du PSG, tout comme Liverpool qui en pince pour son profil. Reste à savoir si Mbappé suivra les conseils de Pochettino…