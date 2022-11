Mercato - OM : Blanc et Longoria sont fixés pour ce transfert

Arthur Montagne

En quête d'un latéral droit, l'OL s'intéresse à Rick Karsdorp et devrait se confronter à la concurrence de l'OM dans ce dossier. Et cela tombe bien puisque le défenseur néerlandais semble bel et bien déterminé à quitter l'AS Roma cet hiver à cause de sa relation avec José Mourinho.

Cet hiver encore, l'OM devrait animer le mercato. Et pour cause, entre le transfert attendu de Gerson, proche d'un retour à Flamengo, et la grave blessure d'Amine Harit, qui va rater le reste de la saison, Pablo Longoria s'active en coulisses. Mais le président de l'OM pourrait également scruter d'autres opportunités sur le marché.

L'OL et l'OM à la lutte pour Karsdorp

C'est ainsi que selon la presse italienne, l'OM s'intéresserait à Rick Karsdorp qui devrait quitter l'AS Roma cet hiver. Mais le club phocéen ne sera pas seul dans ce dossier puisque l'OL cherche également à recruter un latéral droit expérimenté afin de concurrencer Malo Gusto.

Le transfert de Karsdorp se précise