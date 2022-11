Transferts - OM : Suivi par Longoria, il veut lancer son mercato

Axel Cornic

Selon plusieurs médias italiens, Pablo Longoria aurait coché le nom de Rick Karsdorp pour le mercato hivernal. Le latéral droit de l’AS Roma est poussé vers la sortie par José Mourinho et pourrait donc rebondir à l’Olympique de Marseille, qui va toutefois devoir battre la concurrence de nombreux clubs comme l’OL ou la Juventus.

Bientôt, Pau Lopez ou encore Jordan Veretout pourraient voir un ancien coéquipier débarquer à l’OM. Il s’agit de Rick Karsdorp, qui ne semble plus du tout être le bienvenu à l’AS Roma après un clash avec José Mourinho et qui semble plaire à Pablo Longoria.

Mercato - OM : Un transfert de Longoria fixé à 10M€ ? https://t.co/GVmQFDdLy8 pic.twitter.com/kMYfUZM7Xd — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

L’agent de Karsdorp cherche un club intéressé

D’après les informations de I l Corriere dello Sport , l’agent de Karsdorp aurait commencé à contacter plusieurs clubs afin de trouver un nouveau point de chute à son protégé. Il n’est pas le seul à s’activer, puisque le directeur sportif romain Tiago Pinto aurait également commencé à ratisser le terrain avant le mercato hivernal.

L’OM à la lutte avec l’OL ?