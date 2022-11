Mercato - OM : Voilà à quoi va ressembler le mercato de Longoria

Arnaud De Kanel

L'OM a connu une première partie de saison mitigée. Le début de saison canon a été pris de dessus par l'élimination prématurée des Marseillais en Champions League. Dernièrement, l'OM a perdu Amine Harit sur blessure et est sur le point de vendre Gerson. Alors, Pablo Longoria a déjà activé de nombreuses pistes.

L'hiver risque d'être agité à Marseille. L'OM a connu des hauts et des bas et se retrouve distancé par le RC Lens et le PSG qui ne flanchent pas. Pour éviter les périodes de doutes, alimentées par le manque de rotation et la fatigue des joueurs qui ont coûté des points précieux en début de saison, Pablo Longoria va rectifier le tir. Avec 12 recrues lors du mercato estival, il ne s'attendait certainement pas à avoir autant de travail cet hiver. Les points qui font défaut ont été identifié.

Mercato - OM : Ça se confirme sérieusement pour le transfert de Thuram https://t.co/MhBusX8S0I pic.twitter.com/6fA2x4PqBG — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Un gros chantier en attaque

Alexis Sanchez est apparu esseulé à de nombreuses reprises en attaque. Et alors qu'i pouvait compter sur Amine Harit, le Marocain s'est blessé face à Monaco et manquera le reste de la saison. De son côté, Gerson devrait rejoindre Flamengo. Une situation qui va pousser Longoria à agir. « Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif » concédait le président de l'OM en conférence de presse. Les contours de son mercato se dessinent au fur et à mesure. Selon Tuttosport , Marcus Thuram serait ciblé pour renforcer l'attaque. MédiaFoot ajoute également le nom d'Olivier Giroud. Ce n'est pas tout. Pour servir les buteurs, il faut des profils plus créateurs. Alors, l'OM penserait toujours à Ruslan Malinovskyi selon L'Equipe . Pour MédiaFoot , Ludovic Blas serait aussi ciblé. Problème pour l'OM, il faudra débourser 15M€. Enfin, Enzo le Fée plairait à Longoria, mais l'OGC Nice en pince également comme le10sport l'a révélé.

Un milieu à dynamiser

Le milieu de terrain de l'OM a fait défaut en début de saison, surtout sur la profondeur de banc. Alors, Foot Mercato évoque la piste menant à l'Angevin Nabil Bentaleb. Plusieurs clubs tenteront de faire de l'ombre à l'OM car l’OL ainsi que Rennes, le LOSC et plusieurs écuries de Premier League et de Serie A seraient dessus.

Un plan pour faire souffler Clauss ?