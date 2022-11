Mercato - OM : Sans Gerson et Harit, Longoria veut frapper fort en Ligue 1

Arthur Montagne

Cet hiver, l'OM pourrait se montrer actif afin de renforcer son effectif, notamment dans l'optique de compenser le départ probable de Gerson vers Flamengo, ainsi que la grave blessure d'Amine Harit. Dans cette optique, Pablo Longoria scrute notamment en Ligue 1.

Après avoir animé le mercato d'été, l'OM devrait également se montrer actif en janvier. Et pour cause, le club phocéen devrait se séparer de Gerson, proche d'un retour à Flamengo, et a perdu Amine Harit, victime d'une grave blessure et absent jusqu'à la fin de la saison. Et Pablo Longoria pourrait se tourner vers la Ligue 1 pour se renforcer.

Le Fée et Blas pour animer le jeu ?

En effet, selon les informations de Media Foot , l'OM apprécie les profils d'Enzo Le Fée (FC Lorient) et Ludovic Blas (FC Nantes). Il faudra toutefois battre la concurrence, notamment pour le numéro 10 des Merlus, suivi par l'OGC Nice, comme révélé par le10sport.com.

Bentaleb également suivi ?