Mercato - OM : Recruté pour 0€, il raconte son transfert

Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir été révélé en Ligue 2 dans les rangs du Havre, Pape Gueye a fait son arrive à l’OM lors du mercato estival 2020 alors qu’il était libre, faisant même capoter son transfert initial vers Watford pour privilégier le projet McCourt. Le milieu de terrain sénégalais se confie sans détour sur son arrivée à l’OM.

Depuis plus de deux ans maintenant, Pape Gueye porte donc le maillot de l’OM qu’il avait rejoint libre en provenance du Havre en 2020. Et même si le milieu de terrain sénégalais peine à retrouver une place de titulaire cette saison sous les ordres d’Igor Tudor, il était fortement désiré par son entraîneur de l’époque, André Villas-Boas, qui avait tout mis en œuvre pour son transfert à l’OM.

« Villas-Boas m’a appelé en personne »

Interrogé sur la chaine Youtube Pro Direct Soccer, Pape Gueye livre les coulisses de son arrivée : « A la fin du mercato, il y a deux-trois clubs qui m’appellent, et il y a Marseille. Villas-Boas était là et il m’appelle en personne. C’est une très bonne personne, je suis toujours en contact avec lui. Il m’a beaucoup aidé et je l’en remercie. Il a été honnête avec moi. Je prends les décisions avec ma famille et je leur posais des questions. Ma mère m’a dit "vas à Marseille, t’attends quoi '" (…) Ma famille se demandait si j’étais prêt à franchir le pallier mentalement, parce qu’on connaît l’environnement de Marseille. C’est un excellent club ou un jeune joueur va beaucoup apprendre, mais sais aussi que tu peux être critiqué (…) Et en quelques jours, après avoir réfléchi, j’ai décidé d’aller à Marseille », confie Gueye.

Gueye a trouvé son mentor à l’OM