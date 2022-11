Mercato - OM : Recruté par Villas-Boas, il raconte tout son transfert

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par l’OM lors du mercato estival 2020 en provenance du Havre, Pape Gueye se livre sur les coulisses de son arrivée au sein du club phocéen. Une arrivée libre qui avait été amorcée par son ancien entraîneur, André Villas-Boas, qui lui avait d’ailleurs téléphoné pour boucler l’opération.

Joueur majeur et même capitaine du Havre alors qu’il n’était âgé à l’époque que de 19 ans, Pape Gueye a franchi une étape majeure dans sa carrière à l’été 2020 en signant à l’OM. Un transfert qui avait fait couler beaucoup d’encre, d’autant que le milieu de terrain sénégalais s’était initialement engagé avec Watford avant de rebrousser chemin. Dans un entretien accordé à la chaine Youtube Pro Direct Soccer France , Gueye livre les coulisses de son arrivée à l’OM.

Gueye et son faux départ pour Watford

« J’étais bien dans ma tête en partant du Havre. J’avais fait tout ce que j’avais à faire dans ce club qui m’a beaucoup donné. Il y a donc eu ce non transfert dans ce club en Angleterre, mais j’ai continué à travailler, c’était un mal pour un bien. Il y a eu certains problèmes dans le contrat qui ont fait que ça ne s’est pas fait. Et derrière ça, il y a eu plusieurs clubs qui ont montré leur intérêt, en L1 et à l’étranger », confie d’abord Gueye, avant d’évoquer son choix porté vers l’OM.

« Villas-Boas m’a appelé en personne »