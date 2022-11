Mercato - PSG : Un retour à Paris ? La réponse du clan Xavi Simons

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Xavi Simons a rejoint le PSV librement et gratuitement lors du dernier mercato estival. Toutefois, le club de la capitale disposerait d'une clause pour rapatrier le crack de 19 ans à Paris. Interrogé sur le potentiel retour de Xavi Simons au PSG, Rafaela Pimenta a lâché ses vérités sur ce dossier.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin 2022, Xavi Simons a préféré faire ses valises et partir librement et gratuitement, plutôt que de parapher un nouveau bail à Paris. En effet, le crack de 19 ans a plié bagages et a été transféré pour 0€ au PSV. Un choix judicieux, puisque Xavi Simons revit à Eindhoven. Et grâce à ses performances XXL dans son nouveau club, le milieu offensif néerlandais a été sélectionné pour disputer la Coupe du Monde.

«Si Xavi Simons reviendra au PSG ? Qui sait ?»

Malgré son départ du PSG lors du dernier mercato estival, Xavi Simons pourrait très vite revenir à Paris. En effet, le club de la capitale aurait la possibilité d'activer une clause à hauteur de 10-12M€ pour rapatrier la pépite du PSV. Mais qu'en pense le clan Xavi Simons ?

«En tant qu'avocat, j'exerce mon droit de ne pas répondre»