Mercato - OM : Payet revient au top, Longoria prévoit quand même un coup

Décisif contre l’AS Monaco lorsqu’il a remplacé Amine Harit, sorti sur blessure, Dimitri Payet a montré qu’il était prêt à revenir à une place de titulaire. Cependant, malgré ce retour, l’OM entendrait toujours recruter un élément offensif, c’est une volonté de Pablo Longoria et de l’état major olympien.

Meilleur buteur et meilleur passeur de l’OM sur la dernière saison de Ligue 1, Dimitri Payet a largement contribué à la qualification du club olympien en Ligue des Champions. Chouchou de Jorge Sampaoli, le Réunionnais a souffert du départ du technicien argentin. Dès l’arrivée d’Igor Tudor, Payet a vu son statut changer. Remplaçant dès le début de saison, le milieu offensif de 35 ans a connu quelques titularisations mais sans briller.

« Le talent de Payet est une évidence »

C’est bien la blessure d’Amine Harit qui pourrait le relancer. Absent de longue date, l’international marocain devrait être remplacé par Dimitri Payet, déjà décisif dimanche dernier sur la pelouse de l’AS Monaco. Présent mardi en conférence de presse, Pablo Longoria est revenu sur le début de saison difficile de Payet. « Ce n’est pas facile pour un joueur comme Payet de vivre un début de saison avec un nouveau coach et de rentrer dans le football qu’on veut mettre en place. Je suis très content de voir que des joueurs travaillent pour récupérer leur place. On doit les remercier pour leur travail quotidien. Le travail paye. Mais trouver une place dans cette équipe n’est pas facile. En tant que dirigeant, on doit respecter les choix du coach. Le talent de Payet est une évidence. Mais c’est le coach qui prend les décisions, le collectif est plus important que tous les cas individuels. C’est la décision du coach et on la soutient », a expliqué le président de l’OM.

L’OM veut recruter un joueur offensif

Des mots forts, même si Pablo Longoria et l’état major olympien prévoient de faire venir quelqu’un d’autre. A en croire les informations de La Provence, l’OM chercherait à attirer un élément offensif cet hiver, malgré le retour en forme de Dimitri Payet. Reste à savoir sur quels profils va se positionner l’OM...