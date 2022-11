Transferts - OM : Voilà la grande priorité de Longoria sur le mercato

Arthur Montagne

Déjà très actif lors du mercato estival, l’OM pourrait de nouveau animer le mois de janvier afin de se renforcer. Et la priorité du club phocéen est clairement de recruter un nouvel attaquant comme le confirme Yvan Le Mée.

Conscient des difficultés de l'OM dans le secteur offensif, où Alexis Sanchez semble bien seul, Pablo Longoria pourrait recruter sur le mercato d'hiver. « Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif », confiait même le président de l'OM ces derniers jours. Et Yvan Le Mée confirme que le club phocéen va devoir se renforcer sur le plan offensif.

«Le vrai manque, c'est devant»

« Le vrai manque, c'est devant. L'OM a tout misé sur Sanchez en première partie de saison, mais il faut garder à l'esprit qu'il a rarement disputé plus de 20 matches comme titulaire ces dernières années », assure l'agent de joueurs pour Le Phocéen avant de poursuivre.

«On a vu que Luis Suarez pouvait difficilement être plus qu'une doublure»