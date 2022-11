Mercato : Il quitte l'OM et fait d'énormes révélations sur les méthodes de Longoria

Arthur Montagne

Quelques semaines après son départ de l'OM, Cédric Bakambu a décidé de lâcher ses vérités au sujet de Pablo Longoria. L'attaquant congolais se lâche sur les méthodes du président marseillais que ce soit au sujet de son cas personnel ou concernant la gestion du cas Bamba Dieng.

L'été dernier, Pablo Longoria s'est mis en quête de grosses ventes sur le mercato. Et deux joueurs ont rapidement été identifiés : Cédric Bakambu et Bamba Dieng. Le premier, a rejoint l'Olympiakos le 15 septembre dernier après avoir refusé de partir, tandis que le second avait failli signer à l'OGC Nice pour environ 12M€. Présent sur la live Twitch de Zach Nani, Cédric Bakambu a d'ailleurs dénoncé les méthodes du président de l'OM.

«Pour moi c’était légitime que je sois dans le projet»

« Ils voulaient de l’argent. Sauf que moi, quand Pablo (Longoria) est venu me chercher, il me parle de deux ans et demi, ce n’est pas pour que je reparte au bout de six mois. Donc je dis : "non, je n’ai pas trop envie de partir, je reste." En plus, il y a le projet Ligue des Champions. J’ai mis des buts importants la saison passée. Pour moi c’était légitime que je sois dans le projet, dans la continuité. J’ai juste dit que je voulais être dans le projet, laisse-moi faire mon trou, ça va bien se passer pour moi », lance l'international congolais avant de poursuivre.

«A l’entraînement, je jouais arrière gauche, arrière droit»

« Sauf qu’il ne l’entendait pas de la sorte. Et comme les offres sont tombées… Ça parlait de 6-7M€. Lui, il s’est dit : "il ne veut pas partir, on va lui lettre la pression." Donc ils ne me faisaient plus jouer, ils me mettaient à gauche. Pour te dire la vérité, à l’entraînement, je jouais arrière gauche, arrière droit, alors que je suis attaquant ! », ajoute Cédric Bakambu.

«Ce qu’il subissait c’était un truc de fou»