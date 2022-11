Mercato - OM : Un attaquant lâche ses vérités sur son transfert

Arthur Montagne

Après seulement six mois à l'OM, Cédric Bakambu s'est envolé vers l'Olympiakos le 15 septembre dernier. Alors qu'il a reconnu qu'il ne voulait pas quitter Marseille, l'international congolais assure toutefois qu'il apprécie ses débuts au sein du club du Pirée.

En janvier dernier, l'OM avait recruté Cédric Bakambu, alors libre de tout contrat après la fin de son aventure en Chine. L'international congolais a d'ailleurs réalisé six mois intéressant à Marseille avec ses 4 buts, mais a tout de même été poussé au départ l'été dernier. Bakambu a alors rejoint l'Olympiakos où il réalise un bon début de saison comme il l'explique dans le live Twitch de Zach Nani.

Mercato - OM : Longoria veut boucler un nouveau transfert en janvier https://t.co/uo9XKEYcDw pic.twitter.com/PaPeGVDVzD — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

«C’est un beau projet»

« L’Olympiakos ? J’arrive dans un club malade. Ils avaient besoin d’un attaquant, il y a pas mal de francophones là-bas. C’est un beau projet. J’ai juste besoin d’être à l’aise et à Marseille je ne l’étais plus. J’ai bien commencé, ça se passe bien. On va essayer de faire une bonne deuxième partie de saison », assure-t-il tout en reconnaissant qu'il aurait préféré rester à l'OM.

Bakambu voulait rester à l'OM