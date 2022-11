Mercato - PSG : L'avenir d'Icardi totalement relancé par... Memphis Depay ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse turque, le PSG aurait pris la décision de se séparer de Mauro Icardi l'été prochain. Prêté à Galatasaray cette saison, l'international argentin se plaît à Istanbul, mais son club n'a pas l'intention de verser les 30M€ réclamés par Luis Campos. La formation de Süper Lig rechercherait un autre profil et aurait ciblé un attaquant du FC Barcelone.

Mauro Icardi est sur la liste des transferts. Selon la presse turque, le PSG ne souhaite pas le récupérer et aimerait le vendre l'été prochain. Recruté 50M€ en 2020, l'international argentin pourrait rapporter 30M€ à son club. L'Inter, l'AS Roma et l'Atlético surveilleraient la situation d'Icardi et pourraient le recruter à l'issue de son prêt à Galatasaray.

Icardi trop cher pour Galatasaray

Justement, Galatasaray aimerait, dans l'idéal, conserver Mauro Icardi. Mais selon Habertürk TV, le club stambouliote ne peut s'aligner sur les 30M€ réclamés par le PSG. A contre coeur, il pourrait se séparer d'Icardi à la fin de la saison.

Galatasaray prêt à miser sur Depay ?