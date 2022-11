PSG : Après leur divorce, Mauro Icardi interpelle Wanda Nara

Hugo Chirossel

Mis de côté par le PSG, Mauro Icardi a été prêté à Galatasaray cette saison. Mais en plus de ses soucis sportifs, l’attaquant argentin a également dû gérer des problèmes familiaux. En effet, il est en plein divorce avec sa femme, Wanda Nara. Une relation tumultueuse qui ne cesse de faire parler, Mauro Icardi lui a d’ailleurs envoyé un message sur Instagram.

L’histoire entre Mauro Icardi et Wanda Nara semble loin d’être terminée. Alors que cette dernière a récemment officialisé sa rupture avec l’ancien attaquant du PSG, prêté à Galatasaray cette saison, ils sont désormais en train de préparer leur divorce. Pourtant, ils ne cessent de s’interpeller sur les réseaux sociaux.

Icardi envoie un message à Wanda Nara

En effet, il y a quelques jours, elle avait publié un de ses buts dans une de ses story sur Instagram . Wanda Nara avait félicité l’attaquant argentin pour un penalty transformé. C’est désormais au tour de Mauro Icardi de lui envoyer un message. Sur une publication de son ex-femme et agent, dans laquelle elle a écrit « hé, comment ça va », il lui a répondu : « Je vais bien, et toi ? Plus belle chaque jour ».

📲 Wanda Nara: "Hey, nasıl gidiyor'"📲 Mauro Icardi: "Ben iyiyim, ya sen? Her geçen gün daha güzel." pic.twitter.com/oCezLp55Uj — Webaslan (@webaslan) November 19, 2022

« Je n’ai aucune envie de revenir en arrière »