PSG : Proche de Neymar, il lâche une énorme réponse à Mbappé

Thibault Morlain

Il y a quelques semaines de cela, Kylian Mbappé s’était retrouvé au coeur d’une polémique à cause de ses propos sur les nations sud-américaines. Une sortie qui n’avait pas manqué de susciter de nombreuses réactions et c’est toujours le cas à quelques heures du début de la Coupe du monde. Et c’est ainsi Richarlison qui a répondu à Mbappé.

Qui remportera la Coupe du monde 2022 au Qatar ? Dernièrement, Kylian Mbappé s’était vu poser cette question et sa réponse n’était pas passée inaperçue. Notamment en Amérique du Sud. En effet, le joueur du PSG et de l’équipe de France avait lâché : « Quand on arrive en Coupe du monde, on est prêt là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud, estime Mbappé. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières coupes du monde, c'est toujours les Européens qui gagnent ».

Mercato - PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Mbappé https://t.co/5TryhnM3Gg pic.twitter.com/F4zEjB5pWG — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

« Le football sud-américain est très difficile à jouer »

Forcément, en Amérique du Sud, on n’avait clairement pas apprécié les propos de Kylian Mbappé. Plusieurs joueurs avaient alors répondu à celui du PSG. Et voilà que Richarlison, coéquipier de Neymar au sein de la sélection du Brésil, a lui aussi lâché sa réponse à Mbappé. Ainsi, dans des propos accordés à la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, Richarlison a expliqué : « Le football sud-américain est très difficile à jouer, je vais jouer en altitude, en Bolivie. C’est difficile. Je faisais partie de la sélection et nous avons énormément souffert pour nous adapter ».

« C’est aussi le cas en Europe »