PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Icardi/Wanda Nara

Pierrick Levallet

Ces dernières semaines, le divorce entre Mauro Icardi et Wanda Nara semblait acté. Le couple avait l'air de voler en éclats, comme depuis plusieurs mois maintenant. Mais un nouveau rebondissement a eu lieu dans ce dossier. Mauro Icardi et Wanda Nara se sont retrouvés et ressoudés. De quoi relancer une nouvelle fois l'histoire entre les deux amoureux.

Déjà tourmenté par ses histoires avec Wanda Nara lors de son passage au PSG, Mauro Icardi a vu un nouveau chapitre de ce feuilleton s’écrire à son arrivée à Galatasaray. En effet, les deux amoureux étaient annoncés sur le divorce. Mauro Icardi s’est même prononcé à plusieurs reprises à ce sujet, reprochant notamment le comportement de Wanda Nara. Leur couple semblait alors avoir volé en éclats.

«Je t’aime Wanda»

Mais finalement, les deux amoureux ont l’air de s’être rabibochés. Sur son compte Instagram , Mauro Icardi a publié un cliché l’affichant avec Wanda Nara. « Elle n'était pas la femme de ma vie, elle était ma vie incarnée en femme. Les histoires de Disney ont également des secondes parties. Je t’aime Wanda » a-t-il écrit en légende.

Icardi revit en Turquie

Alors qu’il était tourmenté par son divorce avec Wanda Nara, Mauro Icardi semblait pourtant revivre à Galatasaray. Avant la Coupe du monde, l’Argentin se mettait à enchaîner les bons matchs (4 buts et 3 passes décisives en 6 rencontres). S’il continue comme ça, l’attaquant de 29 ans pourrait convaincre Galatasaray de le conserver définitivement, lui qui a été prêté par le PSG sans option d’achat cet été.