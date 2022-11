PSG : Une recrue du mercato s'enflamme pour Lionel Messi

Amadou Diawara

Arrivé au PSG à la fin du dernier mercato estival, Carlos Soler a la chance d'évoluer aux côtés de Lionel Messi depuis plusieurs mois. Interrogé sur la Pulga, l'international espagnol n'a pas tari d'éloges à son égard. En effet, Carlos Soler a expliqué à quel point il était impressionné par Leo Messi.

Pour renforcer l'effectif du PSG, Luis Campos n'a pas chômé l'été dernier. En effet, le conseiller football parisien a bouclé les transferts de Nordi Mukiele, Renato Sanches, Vitinha, Hugo Ekitike, Fabian Ruiz et de Carlos Soler.

Coupe du Monde 2022 : Les joueurs de Ligue 1 qui ont marqué l’histoire du Mondial https://t.co/ekGeHwxXDi pic.twitter.com/ObQW2mYdr0 — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

«Avec un seul regard il sait ce qui l'entoure»

Arrivé il y a quelques mois au PSG, Carlos Soler partage désormais le même vestiaire que Lionel Messi. Et comme l'a reconnu l'international espagnol, la Pulga a une qualité qu'il aimerait avoir.

«Ce n'est pas facile, j'ai essayé, mais bon...»