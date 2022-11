PSG : Mbappé, Messi, Neymar... L'aveu improbable de Galtier

Arthur Montagne

Nommé entraîneur du PSG l'été dernier pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a récupéré un effectif composé de grandes stars à l'image de Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Un sacré changement pour le natif de Marseille qui est passé par l'ASSE, le LOSC et l'OGC Nice. Galtier révèle d'ailleurs qu'il a regardé des documentaires pour s'adapter.

L'été dernier, Christophe Galtier a clairement changé de dimension. Après l'ASSE, le LOSC et l'OGC Nice, le technicien français a été nommé entraîneur du PSG l'été dernier pour remplacer Mauricio Pochettino. Le natif de Marseille a ainsi du rapidement s'adapter à un effectif garni de grands noms du football. La gestion de stars est tout nouveau pour Christophe Galtier qui raconte la façon dont il a apprivoisé Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé et Sergio Ramos.

La révélation de Galtier sur MNM

« Quand vous arrivez au PSG et que vous êtes un entraîneur français sans un grand palmarès international, vous devez gagner une légitimité très rapidement. Cette légitimité repose sur deux aspects : le premier est ce que vous allez apporter sur le plan tactique, et vous ne devez pas vous tromper dans ce que vous proposez car vous avez des joueurs qui ont un très haut niveau de connaissances tactiques. Le deuxième aspect est la relation humaine avec le groupe. Il y a huit ou neuf joueurs de très, très haut niveau, pas seulement quatre. Je dois avoir beaucoup d'échanges individuels avec eux », lance Galtier dans une interview accordée à MARCA avant de raconter une énorme anecdote.

Galtier a regardé des documentaires sur ses stars