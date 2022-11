Coupe du monde 2022 : Neymar sort du silence, le Brésil tremble

Arthur Montagne

Jeudi soir contre la Serbie, le Brésil faisait son entrée en lice au Qatar. Après un début de match poussif, la Seleçao s'est finalement imposée (2-0) grâce à un doublé de Richarlison. Mais tout le pays retient son souffle pour Neymar, remplacé après un contact sur la cheville. Le numéro 10 du PSG est sorti du silence.

Jogo difícil, mas era importante ganhar. Parabéns equipe, primeiro passo dado… Faltam 6 💙💚💛🇧🇷 pic.twitter.com/vNQXljRz3e — Neymar Jr (@neymarjr) November 25, 2022

Neymar annonce la couleur

Remplacé en fin de match, le numéro 10 du PSG a quitté le stade en boitant après un tacle appuyé sur sa cheville. Et Neymar est sorti du silence. « Un match difficile, mais c’était important de gagner. Félicitations à l’équipe, le premier pas est fait. Plus que 6 matches », a écrit l'ancien joueur du Barça sur ses réseaux sociaux. Un message plutôt rassurant, comme celui du médecin de la sélection brésilienne.

Le Brésil se montre rassurant