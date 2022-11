PSG : En pleine Coupe du monde Mbappé reçoit un tacle à Marseille

Arthur Montagne

Malgré son excellente prestation contre l’Australie (4-1), Kylian Mbappé, auteur d’une passe décisive et d’un but, n’a pas complètement fait l’unanimité. Eric Di Meco a en effet du mal à comprendre pourquoi l’attaquant du PSG tire les coups de pied arrêtés. Et l’ancien joueur de l’OM lui lâche un conseil.

Passeur décisif pour Olivier Giroud puis buteur contre l'Australie (4-1), Kylian Mbappé a parfaitement lancé sa Coupe du monde. Néanmoins, comme à chaque fois avec l'attaquant du PSG, les débats sont nourris et Eric Di Meco a trouvé un défaut à la prestation du crack de Bondy.

«Mbappé a insisté pour tirer les coups de pied arrêtés pour soigner ses stats»

« On a parlé de cela avec Manu (Petit), et on a eu la même réflexion. Je reste persuadé, et du coup Manu le confirmera, parce qu’on a eu la même réflexion sans se consulter, que Mbappé a insisté pour tirer les coups de pied arrêtés pour soigner ses stats », lance l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC .

«Je préférerais le voir dans les 18 mètres»