Coupe du monde 2022 : Neymar blessé, le Brésil sort du silence

Thomas Bourseau

S’étant au mieux préparé pour le Mondial avec la Seleçao au Qatar durant la première partie de saison avec le PSG, Neymar n’a pas eu d’autre choix que de sortir avant le coup de sifflet final de Brésil - Serbie (2-0) ce jeudi soir. La faute à une blessure à la cheville qui est difficile à diagnostiquer selon le médecin de la Seleçao.

Décidément, alors qu’il avait réalisé une première partie de saison XXL avec le PSG sans blessure importante, de quoi préparer au mieux ce qui pourrait être son dernier Mondial avec le Brésil, Neymar n’a pas pu disputer dans son intégralité la première rencontre de la Seleçao ce jeudi soir face à la Serbie. Le Brésil s’est imposé 2 buts à 0, mais pourrait bien devoir faire sans Neymar lundi prochain face à la Suisse.

Neymar est sorti avec la cheville droite gonflée

Touché à la cheville, Neymar a été contraint de céder sa place à Antony à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Dès sa sortie du terrain, Neymar a retiré son crampon droit et le monde a pu témoigner de la cheville plutôt gonflée de la star de la Seleçao et du PSG. Ces dernières minutes, le médecin de l’équipe brésilienne s’est confié sur la situation de Neymar.

Coupe du monde 2022 : Enorme inquiétude pour Neymar https://t.co/hZTyLvBRzf pic.twitter.com/Qgr0FEisMV — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

«Il est important d'attendre les premières 24 heures et de voir comment il réagit»