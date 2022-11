Coupe du monde 2022 : Messi, Pavard, Hernandez… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd'hui

La rédaction

Ça y est, la Coupe du monde 2022 a débuté au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Le Maroc peut souffler pour Hakimi

Touché à la cuisse après le premier match du Maroc contre la Croatie ce mercredi, Achraf Hakimi suscitait une légère inquiétude en interne. Mais finalement, il n'y aurait rien de grave pour le latéral droit de 24 ans comme l'a révélé le médecin des Lions de l'Atlas Abderazzak Hifti, au micro du média officiel de la FRMF . « Hakimi a ressenti une douleur au niveau de la cuisse mais il a tout de même fini le match. Les résultats des tests effectués n’ont rien d’alarmant, c’est une blessure légère. Nous devons rester vigilants et lui faire d’autres tests » a-t-il expliqué. Un protocole de soins devrait également être mis en place jusqu'à dimanche, date de la deuxième rencontre du Maroc dans ce Mondial, contre la Belgique.

En interne, un joueur de Deschamps agace

La Coupe du monde vient à peine de commencer et des premières tensions font déjà surface ! L’Équipe révèle en effet que Benjamin Pavard ne ferait pas l’unanimité au sein du staff de l’équipe de France et déjà en septembre dernier, son comportement avait interrogé. Ce n’est pas sa prestation face à l’Australie qui doit avoir balayé les doutes tricolores, puisque le défenseur du Bayern Munich a affiché un visage très décevant.

L’Argentine tremble pour Messi, la réponse tombe pour sa blessure

La défaite surprise face à l’Arabie Saoudite (1-2), est un véritable traumatisme pour le football argentin. Désormais, les hommes de Lionel Scaloni ne peuvent plus se permettre le moindre faux pas… alors que l’état de Lionel Messi inquiète encore ! Les médias argentin ont en effet annoncé que la star du PSG souffrirait de problèmes musculaires, qui pourraient le diminuer en vue du choc de ce groupe C face au Mexique (samedi 26 novembre, 20h).

Catastrophe pour Lucas Hernandez, son frère lui passe un message

La blessure de Lucas Hernandez met Didier Deschamps dans une position délicate, avec son frère Théo qui semble désormais être la seule solution à gauche. Le latéral de l’AC Milan a d’ailleurs publié un message pour soutenir son aîné, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou. « Il est un peu triste… On va être avec lui et on va l’attendre » a confié Théo Hernandez, interrogé par TF1 après la première victoire de l’équipe de France en cette Coupe du monde, face à l’Australie (4-1).

Un incroyable coup de poker se précise pour Deschamps

Pour épauler Théo Hernandez à gauche, Didier Deschamps semble chercher une nouvelle solution… et elle pourrait venir d’Eduardo Camavinga ! L’Equipe a en effet révélé ce mercredi que le sélectionneur de l’équipe de France a testé le milieu du Real Madrid au poste de latéral gauche lors de la rencontre amicale face au club qatari d’Al-Markhiya. Comme un signe, Camavinga a été buteur lors de la large victoire française (4-0), ce qui pourrait bien donner des idées à Deschamps.

