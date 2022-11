Équipe de France : Catastrophe pour Lucas Hernandez, son frère lui passe un message

Hugo Chirossel

Si l’équipe de France s’est imposée mardi face à l’Australie (4-1) pour son entrée lors de cette Coupe du monde 2022, elle a également perdu gros. En effet, Lucas Hernandez, sorti sur blessure pendant la rencontre, a été contraint de déclarer forfait pour le reste de la compétition. Son frère, Théo, a donné des nouvelles du joueur du Bayern Munich.

Après Paul Pogba, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku et Karim Benzema, c’est au tour de Lucas Hernandez de déclarer forfait pour la Coupe du monde. Le joueur du Bayern Munich était pourtant bien présent mardi pour affronter l’Australie (4-1), lors des débuts de l’équipe de France dans la compétition. Mais dès la 13e minute de jeu, l’international français a dû céder sa place.

L.Hernandez déclare forfait

En effet, Lucas Hernandez soufre d’une rupture du ligament antérieur du genou droit, a annoncé la FFF mercredi via un communiqué. Une terrible nouvelle pour les Bleus , qui perdent un de leurs joueurs majeurs. La question de son remplacement interroge également, puisque seul son frère est un spécialiste du poste dans le groupe composé par Didier Deschamps.

"Il est un peu triste... On va être avec lui et on va l'attendre"Théo Hernandez a pu s'entretenir avec son frère, Lucas, forfait pour le reste de la Coupe du mondeSuivez le Mag' avec @DenisBrogniart sur TF1 et @MYTF1 : https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/38IKXpPntU — TF1 (@TF1) November 23, 2022

« Il est un peu triste »