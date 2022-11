Coupe du monde : L’Argentine tremble pour Messi, la réponse tombe pour sa blessure

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sa défaite contre l’Arabie saoudite (1-2), l’Albiceleste n’a plus le droit à l’erreur contre le Mexique samedi, mais avant ce rendez-vous déjà décisif, l’état de Lionel Messi préoccupe l’Argentine. Une possible blessure du septuple Ballon d’Or a été évoquée ces dernières heures, mais l’attaquant du PSG n’aurait en réalité aucun problème majeur.

Surprise par l’Arabie saoudite (1-2) pour son entrée en lice en Coupe du monde, l’Argentine n’a déjà plus le droit à l’erreur. Les hommes de Lionel Scaloni arrivaient pourtant avec le plein de confiance après leur sacre en Copa America à l’été 2021 et doivent désormais se reprendre contre le Mexique samedi. Forcément, tous les regards sont tournés vers Lionel Messi, qui a annoncé qu’il disputait probablement son dernier Mondial au Qatar.

L'info du jour pic.twitter.com/qAuxrg4Nk9 — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

L’état de Messi préoccupe l’Argentine

Mais dans quel état se présentera Messi face aux Mexicains ? D’après certains échos venus d’Argentine, l’attaquant du PSG souffre d'un problème au muscle soléaire. Un pépin physique qui ne l’empêchera pas de disputer le deuxième match de l’ Albiceleste au Qatar, mais cela renforce les doutes côté argentin et ne rassure pas le PSG, qui suit de près l’état de ses internationaux en vue de la seconde partie de saison.

Aucune blessure pour Messi