Coupe du monde 2022 : Après le fiasco de l’Argentine, il s’explique

Thibault Morlain

Avant le début de la Coupe du monde, l’Argentine restait sur une série de victoires de 36 matchs. Elle s’est finalement arrêtée ce mardi à l’occasion du premier match de l’Albiceleste au Qatar. Opposés à l’Arabie Saoudite, les coéquipiers de Lionel Messi étaient les grands favoris, mais les joueurs d’Hervé Renard ont réussi à les faire déjouer. Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, s’est expliqué après ce fiasco.

Pour cette Coupe du monde 2022, l’Argentine fait partie des grands favoris. Un statut qui a toutefois volé en éclat ce mardi pour le premier match de l’Albiceleste. Face à l’Arabie Saoudite, Lionel Messi, sur penalty, avait pourtant rapidement mis son équipe sur le chemin de la victoire. Toutefois, en seconde période, l’Argentine a été renversée par Hervé Renard et ses joueurs. L’Arabie Saoudite a ainsi gagné (2-1), créant la première grosse surprise de cette Coupe du monde.

« En cinq minutes, ils nous ont mis deux buts »

Forcément, l’Argentine est tombée de très haute suite à cette défaite contre l’Arabie Saoudite. Après la rencontre, Lionel Scaloni a pris la parole. Rapporté par L’Equipe , le sélectionneur argentin a alors confié : « On savait comment jouait l'Arabie saoudite, on l'avait travaillé cette semaine, ils ont une ligne défensive très haute. Ça s'est joué à quelques millimètres, c'est ça la technologie. C'est dur à avaler. En cinq minutes, ils nous ont mis deux buts, leurs deux seuls tirs cadrés. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous relever, et à gagner les deux prochains matches. Aujourd'hui est un jour triste, mais comme on dit toujours, on lève la tête et on continue. En première période, on a dominé. À la pause, on se disait que le match était bizarre, qu'un but pouvait tout changer. Et c'est ce qui s'est passé. On analysera tout cela dans le calme, je n'ai pas encore parlé aux joueurs. Ils sont tous très touchés mais pensent déjà à inverser la situation. Tout le monde nous donnait favori avant le match, mais on sait que ce genre de choses peut arriver dans un Mondial ».

« Le match nous échappe en un rien de temps »