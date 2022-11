Avant l’Arabie Saoudite, les autres immenses surprises de la Coupe du monde

Pierrick Levallet

Ce mardi, tout le monde voyait l’Argentine favorite pour son premier match au Qatar contre l’Arabie Saoudite. Mais finalement, les Saoudiens ont créé la surprise et se sont imposés face à Lionel Messi et ses coéquipiers (2-1). Les hommes d’Hervé Renard ont surpris les amateurs de football, comme ces nations par le passé.

Pour son entrée en lice à la Coupe du monde, Lionel Messi aurait pu espérer bien mieux. Malgré son but sur penalty en début de rencontre, La Pulga n’aura pas permis à l’Argentine de s’imposer face à l’Arabie Saoudite. Bien au contraire, les hommes d’Hervé Renard ont su inverser la tendance pour arracher cette victoire (2-1). Les Saoudiens ont créé la surprise, puisque l’ Albiceleste était annoncée comme le grand favori de cette partie. Mais l’Arabie Saoudite n’est pas la première nation à avoir étonné son monde.

La France déchue face au Sénégal, l’Argentine de Maradona n’a rien pu faire contre le Cameroun

Le Sénégal avait fait tomber la France en 2002. Les Bleus , à l’époque dirigés par Roger Lemerre, ne pouvaient pas compter sur leur superstar Zinedine Zidane. Les Sénégalais ont su en profiter, notamment grâce à une réalisation de Papa Bouba Diop, qui permettra aux siens de l’emporter (1-0). En 1990, l’Argentine avait déjà subi une cuisante défaite. La sélection de Diego Maradona était tombée face au Cameroun (1-0) pour son entrée en lice.

L’Algérie de Madjer a fait tomber l’Allemagne de l’Ouest