Coupe du Monde : Cristiano Ronaldo au cœur de la polémique, la nouvelle sortie du Portugal

Mécontent de sa situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est lâché à la télévision anglaise, à quelques jours du début de la Coupe du monde. Une préparation agitée pour le quintuple Ballon d’Or, mais au sein de la sélection portugaise, on souhaite tourner la page avant le premier match contre le Ghana jeudi.

En grande difficulté à Manchester United, Cristiano Ronaldo est très attendu avant l’entrée en lice du Portugal dans cette Coupe du monde contre le Ghana jeudi. Le numéro 7 a fait parler de lui ces derniers jours en tenant des propos virulents à l’égard de Manchester United, critiquant ses dirigeants, son entraîneur, et même ses coéquipiers. Mais au sein de la sélection, on souhaite tourner la page et se concentrer sur le sportif.

Coupe du Monde : Nouvelle mise au point sur la polémique Ronaldo https://t.co/HpBZnu45q0 pic.twitter.com/iUwtQpmko3 — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

« Je pense que nous en avons suffisamment parlé »

« Je ne pense pas que le cas de Ronaldo nuise à ce que nous essayons d'accomplir ici , a confié Ruben Dias, relayé par Eurosport. Je pense que nous en avons suffisamment parlé, il n'y a pas grand-chose à ajouter. En tant qu'équipe, nous allons nous concentrer sur la Coupe du monde maintenant et pas sur d'autres problèmes . »

« Je n’ai pas à me soucier de ce que pensent les autres »