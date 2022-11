Mercato : Zidane a recalé le PSG, les raisons sont connues

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane était dans le viseur du PSG l’été dernier avant que Christophe Galtier ne soit nommé. Même s’il a décliné, le technicien français aurait rendu visite à plusieurs reprises au propriétaire du club de la capitale. Sans succès pour Paris.

L’été dernier, tout le monde a cru que Zinédine Zidane allait finir par s’engager avec le PSG. Malgré les nombreuses rumeurs, le10sport.com est venu éclaircir ce dossier en affirmant que le technicien français n’attendait qu’une chose : le banc des Bleus . Comme annoncé, c’est bien Christophe Galtier qui a pris les rênes du PSG.

Zidane a rencontré le propriétaire du PSG

En revanche, comme le10sport.com l’avait révélé au préalable, la venue de Zinédine Zidane au PSG n’était pas illusoire. D’après les informations de Mundo Deportivo , l’ancien entraîneur du Real Madrid aurait même rencontré à plusieurs reprises le propriétaire du club de la capitale… avant de décliner l’offre. Le PSG voyait pourtant en Zidane l’homme idéal pour diriger cette équipe.

Zidane souhaitait attendre l'équipe de France