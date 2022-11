EXCLU : L’ASSE pense à Bryan Limbombe (Roda)

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Chassé par le Toulouse Football Club l’été dernier, Bryan Limbombe se retrouve désormais sur les tablettes de l’AS Saint-Etienne. Une piste à surveiller de très près pour le prochain mercato d’hiver pour des Verts qui ont l’intention de bouger en janvier afin de renforcer leur effectif actuellement 20e de Ligue 2.

L’AS Saint-Etienne ne pouvait pas imaginer pire scénario que celui dessiner par la première partie de saison 2022-2023. Après une relégation douloureuse, les Verts éprouvent toutes les peines du monde à se sortir du piège tendu par une Ligue 2 de plus en plus concurrentielle. Si le rêve d’une remontée rapide est désormais tomber à l’eau, le cauchemar de voir l’ASSE descendre à nouveau d’un rang commence à naître. 20e de Ligue 2 après 15 journées et la pire défense du championnat (28 buts encaissés), Sainté est plus que dans le dur. Le désir de rectifier le tir dès le début de l’année 2023 est là. En commençant par un mercato hivernal qui pourrait changer beaucoup de choses.

Rose et Boutrah chassés

Comme le10sport.com l’a révélé, l’ASSE a déjà plusieurs pistes sur la table. En défense, le profil de Lindsay Rose plaît aux dirigeants foréziens. Expérimenté, l’ancien de l’OL et de Lorient évolue actuellement au Legia Varsovie. Laurent Batlles, qui souhaite apporter de l’expérience à son secteur défensif, cible le Français de 30 ans. L’arrivée de Jean Costa dans la cellule de recrutement stéphanoise n’est sûrement pas étrangère à cette piste puisque c’est un ancien de la maison lavalloise, où a été formé Lindsay Rose.

EXCLU @le10sport : L’ASSE craque pour Amine Boutrah, la pépite de ConcarneauUn profil à la Ribéry 🤙🏻https://t.co/xX9flKNasq — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 12, 2022

Autre piste, révélée en exclusivité par le10sport.com, offensive cette fois : Amine Boutrah. L’attaquant de Concarneau cartonne en National et s’attire les convoitises de plusieurs clubs professionnels de Ligue 2 et même de Ligue 1. L’ASSE aimerait faire un coup pour tenter de dénicher le nouveau Franck Ribéry.

Limbombe aussi

Dans un profil tout aussi pétillant offensivement, l’AS Saint-Etienne a également coché le nom d’un talent qui évolue au Pays-Bas. Selon nos informations, il s’agit de Bryan Limbombe. Sous contrat avec Roda JC, en deuxième division néerlandaise, ce format de poche (1,72 m) évolue sur les ailes. A 21 ans, il réalise un super début de saison avec 4 buts et 3 passes décisives en 16 rencontres. Pisté par Toulouse cet été, Bryan Limbombe est aujourd’hui la proie de l’ASSE pour ce mercato d’hiver. Une piste à surveiller de très près pour les fans stéphanois…

[Mercato]💪 Roda JC Kerkrade enregistre l'arrivée en renfort de Bryan Limbombe (20 ans) en provenance de Genk (🇧🇪) pour un contrat de 2 ans (+1 autre en option). #FootNL pic.twitter.com/m9nuj9oerJ — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) August 31, 2021

Frère d’Anthony Limbombe, le transfert le plus cher du FC Nantes (accessoirement aussi le plus gros flop de l’ère Kita, avec 8 millions d’euros investis sur ce joueur en 2018 pour se séparer à l’amiable en avril dernier), Bryan Limbombe arrive en fin de contrat à Roda, bien qu’il dispose d’une année optionnelle pour prolonger jusqu’en juin 2024.