Mercato : Le RC Lens veut refaire un coup à la Openda, un gros transfert se prépare

Arthur Montagne

Cet hiver, le RC Lens devrait se montrer actif sur le mercato. Et pour cause, les Sang-et-Or, qui ont déjà bouclé le transfert de Julien Le Cardinal, chercheront à recruter un nouvel attaquant afin de compenser la blessure d'Adam Buksa. Dans cette optique, après la réussite du transfert de Loïs Openda, les Lensois prospectent une nouvelle fois en Belgique.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le RC Lens a bouclé le transfert de Julien Le Cardinal pour environ 3M€. Arrivé en provenance du Paris FC, ce dernier apportera sa polyvalence, notamment dans l'optique de compenser la grave blessure Jimmy Cabot. Mais ce n'est pas encore terminé.

EXCLU @le10sport : Le RC Lens sur la piste de Julien Le Cardinal (Paris FC)▶️ 25 ans▶️ Défenseur droit, formé axial▶️ Acheté 400 K€ cet été, contrat juin 2025▶️ Coche toutes les cases recherchées par Franck Haisehttps://t.co/lBnPSmD6hw — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 11, 2022

Lens cherche un attaquant pour remplacer Adam Buksa

En effet, le RC Lens cherchera également à recruter un attaquant afin de compenser une autre blessure, à savoir celle d'Adam Buksa. Et pour cause, Loïs Openda et Wesley Saïd sont les seuls buteurs à disposition de Franck Haise, compte tenu du fait que Florian Sotoca est utilisé dans un rôle différent.

Ken Nkuba dans le viseur de Lens ?