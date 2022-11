Coupe du monde 2022 : L'Argentine humiliée, Messi prend les choses en main

Pour son entrée en lice dans son Mondial 2022, l'Argentine a connu une véritable humiliation en s'inclinant contre l'Arabie Saoudite ce mardi (2-1). Naturellement, la presse locale est tombée sur la sélection de Lionel Scaloni. De son côté, Lionel Messi a pris son rôle de capitaine à coeur et aurait ainsi rassuré ses coéquipiers pour la suite de la compétition.

Ce mardi, l’Argentine a complètement manqué son entrée en lice dans la Coupe du monde. Les hommes de Lionel Scaloni se sont inclinés, à la surprise générale, contre l’Arabie Saoudite (2-1) malgré un penalty transformé par Lionel Messi en début de rencontre. Dans la foulée, la presse argentine est tombée sur l’ Albiceleste . La Pulga a alors pris les choses en main.

(🌕) The players have met each other after the Mexico-Poland game with the request of Leo Messi. He had a speech with the team to be more together than ever and be calm. @gastonedul @MonroigDiego 🇦🇷 pic.twitter.com/bpdlfSDCqx