Coupe du monde 2022 : Des nouvelles tombent pour Achraf Hakimi

À l'instar de Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi, Achraf Hakimi a fait son entrée en lice dans ce Mondial au Qatar avec le Maroc. Mais après son premier match contre la Croatie, le latéral droit du PSG a été touché à la cuisse. Malgré tout, il n'y aurait rien de grave pour le défenseur de 24 ans. Tout serait prévu pour qu'il soit présent contre la Belgique ce dimanche.

Le PSG est particulièrement bien représenté dans cette Coupe du monde au Qatar. Plusieurs joueurs parisiens disputent le Mondial avec leurs sélections, comme Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi ou encore Achraf Hakimi. Mais ce dernier a suscité une petite inquiétude au sein de son équipe après son entrée en lice.

Ce mercredi, Foot Mercato révélait qu’Achraf Hakimi avait senti une petite gêne à la cuisse lors de la seconde période entre le Maroc et la Croatie. Le latéral droit de 24 ans a donc terminé la rencontre diminué. Mais les nouvelles seraient plutôt rassurantes pour l’international marocain.

الحالة الصحية للاعبين بعد لقاء كرواتيا🩺 News about our players health after the first match in World Cup #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/zvAnhfvo7D