Coupe du monde : Polémique au Qatar, Hazard fait une sortie surréaliste

Pour protester contre la décision de la FIFA, refusant de laisser les sélections nationales porter le brassard inclusif « One Love » au Qatar, les joueurs allemands se sont symboliquement bâillonnés avant de débuter leur Coupe du monde contre le Japon (1-2). Un geste fort sur lequel est revenu Eden Hazard, critique à l’égard de la Nationalmannschaft.

C’est l’une des images fortes de ce début de Coupe du monde au Qatar. Alors que l'Allemagne prévoyait d'arborer le brassard inclusif « One Love » lors de la compétition pour soutenir les droits LGBT+, l’homosexualité demeurant interdite dans le pays organisateur, la FIFA a interdit les équipes de s’afficher avec le brassard arc-en-ciel au risque de s’exposer à des « sanctions sportives ». Plusieurs nations, dont la Nationalmannschaft, sont très remontées contre l’instance dirigeante du football mondial, et les hommes de Hans-Dieter Flick n’ont pas hésité à afficher leur mécontentement ce mercredi avant la rencontre face au Japon (1-2) en décidant de se mettre ostensiblement la main devant la bouche sur la photo de l’équipe. Un geste puissant qui fait réagir.

Le message de l'Allemagne en signe de protestation lors de la photo d'équipe. 🫢#FIFAWorldCup | #GERJPN pic.twitter.com/xSjjyDPp4C — Vibes Foot (@VibesFoot) November 23, 2022

« Nous voulions montrer que nous défendons les droits de l'Homme », s’explique Neuer

« Par ce geste, nous voulions montrer que nous défendons les droits de l'Homme , s’est justifié Manuel Neuer après la défaite surprise de l’Allemagne contre le Japon. L'idée est née au sein de l'équipe. Nous voulions prendre position de manière très claire . »

« Je n’avais pas envie de commencer le match avec un carton jaune »

De son côté, la Belgique a elle aussi renoncé à porter le brassard « One Love » suite à la décision de la FIFA, mais les Diables Rouges n’ont pas suivi les Allemands dans la protestation. Une position sur laquelle est revenu Eden Hazard après la victoire face au Canada (1-0) ce mercredi soir : « Je ne suis pas à l’aise d’en parler parce que je suis là pour jouer au foot , a déclaré Hazard, quelque peu gêné par le sujet, dans des propos relayés par RMC. On a été interdit un peu de… Je n’avais pas envie de commencer le match avec un carton jaune, ça aurait été embêtant pour la suite du tournoi. A refaire, peut-être que je le reporterai. »

« Les Allemands auraient mieux fait de ne pas le faire et de gagner »